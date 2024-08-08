Çanakkale’nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Troia Festivali, 9 Ağustos 2024 Cuma günü başlıyor. Festival, 10 Ağustos Cumartesi günü Troia Ören Yeri’nde düzenlenecek resmi açılış töreni ile start alacak. Açılışta, festivalin simgelerinden biri olan Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, tarih alanındaki önemli katkıları nedeniyle Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya takdim edilecek.

Festival etkinlikleri ve açılış töreni

Festival, 9 Ağustos'tan itibaren Çanakkale’nin çeşitli noktalarında kültür, sanat, spor ve eğlence dolu beş gün sürecek bir program sunacak. Konserler, tiyatro gösterimleri, dans performansları, sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, spor aktiviteleri ve çocuk oyunları ile dolu bir program, festival katılımcılarını bekliyor.

Festivalin resmi açılışında, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, tarih alanındaki çalışmalarında önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya verilecek. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek tarafından takdim edilecek ödül, festivalin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.