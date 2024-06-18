Çanakkale Vali Vekili Abdül Kadir Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla Hastane Bayırı Şehitliği ile şehit ailesini ziyaret etti.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'de hayatlarını feda eden Aziz Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Çanakkale Vali Vekili Abdül Kadir Duran, şehitleir rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Hastane Bayırı Şehitliği ziyaretleri sonrasında Vali Vekili Duran, Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöl'de terör mensuplarının otobüsü durdurması sonucunda şehit düşen Şehit Er Aydın Kuzey'in ailesini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Vekili Duran, Şehit Er Aydın Kuzey'in annesi Azime Kuzey, babası Kadir Kuzey ile bir süre görüşerek sohbet etti. Şehit ailes ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Vekili Abdül Kadir Duran'a teşekkür etti.

Vali Vekili Duran'ın şehit ailesine yaptığı ziyarete Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı V. SG. Yzb. Derya Kara Eldemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır eşlik etti.