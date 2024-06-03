Çanakkale Valiliği, artan sıcaklıkların orman yangınları riskini yükselttiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ateşten uzak durulması ve yangına sebep olabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi.

Valilikten kritik uyarı

Çanakkale Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının artacağı ve bunun orman yangınları açısından büyük risk taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Valilik, yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ilimizde sıcaklıkların yükselmesi beklenmektedir. Bu durum, orman yangınları için ciddi bir risk teşkil etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Beşeri hatalar yangınları artırıyor

Son dönemdeki orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Valilik, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Orman yangınlarının büyük kısmı maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, arazilerde ve özel mülkiyetlerde ateş yakılmaması, bahçe ve tarla temizliği için ateş kullanılmaması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılmaması hayati önem taşımaktadır" denildi.

Yangın fark edildiğinde ne yapılmalı?

Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal ihbarda bulunulması gerektiği de vurgulandı. Valilik, yangınların erken fark edilip müdahale edilmesinin, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtti.