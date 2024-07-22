Elazığ Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Valiliği'ne atandı ve valilik önünde düzenlenen törenle karşılandı. Törende vali yardımcıları, kurum müdürleri ve amirlerle tanışan Toraman, Çanakkale'nin Türk tarihi açısından önemine dikkat çekti.

Çanakkale'nin tarihi önemi

Vali Toraman, Çanakkale'nin Türk tarihindeki yerinin çok özel olduğunu belirterek, "Balkanların ve Orta Avrupa'nın fethi hareketi Süleyman Paşa tarafından bu topraklardan başlatılmıştır. Türkleri Balkanlardan çıkarmak isteyenlerin hayalleri burada hüsrana uğratılmıştır. Çanakkale, 1. Dünya Savaşı'ndaki çetin muharebeleriyle tarihimizde özel bir yer edinmiştir. Çanakkale'deki kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

Bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne de değinen Toraman, "Kıbrıs Türk'ünün varlığını ve güvenliğini teminat altına alan, adanın Yunanistan'a ilhakını önleyen ve barışı getiren şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin potansiyeli ve riskler

Çanakkale'nin sanayi ve tarımsal üretim alanındaki yüksek potansiyelini vurgulayan Toraman, "1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olma özelliği taşıyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan abidevi bir eser olmuştur. Çanakkale, sanayi, tarım, kültür ve turizm alanında sağladığı ilerlemelerle Türkiye'nin gücüne büyük katkı sağlamaktadır. Şu an Çanakkale'de uç sıcaklıklar yaşanmakta ve orman yangınları riski yüksek. Bu nedenle hemşehrilerimizin orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermelerini rica ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.