Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şadan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çanakkale Valiliği'ne atanan ve göreve başlayan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Biga'nın önemli projeleri ve yatırımları hakkında bilgi verildi. Başkan Doğan'a, Biga TSO Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Yatırımlar ve Biga fuarı

Ziyarette, Bozlar Yat Üretim İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Yat ve Konteyner Limanı, Demiryolu projeleri gibi stratejik yatırımların yanı sıra, 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Biga Fuarı da gündeme geldi. Başkan Doğan, Vali Toraman'ı fuara davet ederek davetiyelerini bizzat teslim etti.

Doğan'dan teşekkür ve başarı dilekleri

Başkan Şadan Doğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Valimize hoşgeldin dileklerimizi ilettik ve görevinde başarılar diledik. Biga'mıza yönelik düşünülen ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında kendisini bilgilendirdik. Vali Toraman'ın Çanakkale'ye başarılı hizmetlerde bulunacağına inancımız tamdır. Güleryüzlü ve çalışkan yaklaşımı için kendisine teşekkür ediyor; yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Yatırımlar gündemde

Ziyarette, Biga'ya yapılacak ve yapımı devam eden yatırımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Konuşulan başlıca projeler arasında şunlar yer aldı:

Bozlar Yat Üretim İhtisas Serbest Bölgesi

Karabiga Yat ve Konteyner Limanı

Demiryolu projeleri

OSB genişleme sahası

Coğrafi işaretli ürünlerle ilgili çalışmalar

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni

Yapımı devam eden okullar ve eğitim projeleri, Güzel Sanatlar Lisesi, iş garantili meslek lisesi, OSB Meslek Yüksekokulu

Biga Ağaköy yerleşkesinin canlandırılması

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi

Vali Toraman'a, Biga’nın gelişimine katkıda bulunacak bu projeler hakkında bilgi verildi ve destek talepleri iletildi.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Biga TSO'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaret, yerel yönetim ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel projelerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.