Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, kent genelindeki ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Toraman, acil durum hizmetlerinin etkinliğini yerinde değerlendirdi ve merkezin işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı.

Acil Çağrı Merkezi'nde inceleme

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezin işleyişi ve acil durumlara yanıt verme kapasitesi üzerinde duran Vali Toraman, vatandaşların acil durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmenin kritik önemine dikkat çekti.

Koordineli çalışma ve halk güvenliği

112 Acil Çağrı Merkezi’nin, sağlık, güvenlik ve itfaiye birimleriyle koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Vali Toraman, bu tür hizmetlerin güçlendirilmesinin halkın huzur ve güvenliğine büyük katkı sağladığını ifade etti. Merkezin, acil durumlarda yüksek performans gösterdiğini ve bu konuda özverili bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Vali Toraman, personele teşekkür etti.

Personeline teşekkür

Ziyaret sırasında, merkezin işleyişi hakkında detaylı bir brifing alan Vali Toraman, personelin acil durum yönetimindeki başarılarını ve özverili çalışmalarını takdir etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin, Çanakkale’deki acil durum yönetiminin önemli bir parçası olduğunu belirten Vali Toraman, bu hizmetlerin kalitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Vali Toraman, ziyaret sırasında merkezin gelecekteki yatırımları ve gelişim planları hakkında da bilgi aldı. Acil çağrı hizmetlerinin daha da etkinleştirilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için yapılacak yatırımların önemine vurgu yaptı. Çanakkale'nin acil durum yönetiminde öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.