Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" kapsamında koruyucu aileleri ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt de yer aldı.

Koruyucu ailelere teşekkür

Vali Aktaş ve eşi, Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği Başkanı Şenol Tuzcu ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği Başkanı İlknur Sezer'in evlerine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında, koruyucu ailelerin fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür edildi.

"Kalp bağı önemlidir"

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, koruyucu ailelerle sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Aktaş, koruyucu ailelerin evlatlara sıcak bir yuvanın huzurunu sağladıklarını belirtti.

Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, "Bir çocuğun ailesi olabilmek için kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren koruyucu ailelerimize teşekkür ediyor, 'Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum" dedi.