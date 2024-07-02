Çanakkale ve Osnabrück Belediyeleri arasında uzun süredir devam eden kardeş kent ilişkileri kapsamında düzenlenen “Gençlik Lideri Semineri” projesinin ilk etabı başarıyla tamamlandı. Bu proje, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmeyi ve iki ülke arasındaki kültürel bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eğitim ve kültür keşfi

Erasmus+ ve Türk-Alman Gençlik Köprüsü tarafından desteklenen projede, gençler iletişim, problem çözümü, demokrasi, gönüllülük, liderlik ve çok kültürlülük konularında eğitim aldı. Çanakkale’deki program kapsamında gençler, Çanakkale Deniz Müzesi, Anadolu Hamidiye Tabyası, Seramik Müzesi, Çanakkale Kent Merkezi, Osnabrück Parkı, Troya Müzesi ve Çanakkale Şehitlikleri gibi önemli kültürel ve tarihi mekanları ziyaret ettiler.

Başkan Muharrem Erkek ile buluşma

28 Haziran Cuma günü, gençler Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile bir araya gelerek kendilerini ve projelerini tanıttılar. Bu buluşma, gençlerin liderlik ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmeleri açısından önemli bir fırsat sundu.

Almanya'da devam edecek

Projenin ikinci etabı, 27 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Çanakkaleli gençlerin Almanya’ya gitmesiyle devam edecek. Burada, gençler benzer eğitim ve kültürel etkinliklere katılarak, uluslararası deneyimlerini artırma fırsatı bulacaklar.