Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Conkbayırı'nda çıkan orman yangını sonrası yaptığı açıklamada, yangının etkilerini değerlendirdi. Yangının 700 hektarlık bir alana zarar verdiğini, ancak tarihi anıtlar ve müzelerin bu felaketten etkilenmediğini belirtti.

Yangının sebebi ve müdahale süreci

Conkbayırı'nda dün sabah saatlerinde başlayan yangın, elektrik direğinden çıkan bir kıvılcımın rüzgar ve düşük nemin etkisiyle kısa sürede büyümesi sonucu meydana geldi. Yoğun çam ağaçlarıyla kaplı bölge, yangının hızla yayılmasına neden oldu. İsmail Kaşdemir, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin yangına müdahale etmek için seferber olduğunu ifade etti.

700 hektarlık alan etkilendi

Yangın sonucunda 700 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Kaşdemir, doğanın ve orman ekosisteminin bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Yangın nedeniyle bölgedeki bitki örtüsü, hayvanlar ve böcekler büyük zarar gördü. Ancak, yangının büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Tarihi anıtlar ve müzeler güvende

İsmail Kaşdemir, Conkbayırı'nda bulunan Atatürk heykeli, Yeni Zelanda Anıtı ve diğer tarihi eserlerin yangından etkilenmediğini belirtti. Yangının tarihi alanlara zarar vermemesi büyük bir teselli kaynağı oldu. Kaşdemir, yangının başladığı noktada bulunan anıtlar ve müzelerin güvende olduğunu, bölgenin eski haline kavuşturulması için hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını vurguladı.

Ziyaretçilere uyarılar

Kaşdemir, bölgenin önümüzdeki günlerde artan sıcaklık, düşük nem ve yoğun rüzgar nedeniyle yangın tehlikesi altında olduğunu, ziyaretçilerin bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Yangın nedeniyle kuzey sektördeki Conkbayırı ve 57. Alay hattının geçici olarak ziyarete kapatıldığını belirten Kaşdemir, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi gibi diğer bölgelerin ziyaretçilere açık olduğunu söyledi.