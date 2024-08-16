Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında dün başlayan orman yangını, rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları, Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerinde incelemelerde bulundu.

700 hektarlık orman alanı etkilendi

Yangının Büyükanafartalar köyü yakınlarında bir elektrik direğinden çıktığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yangın, yoğun çam ağaçları ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve belediyelerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak 700 hektarlık orman alanı yangından etkilendi" dedi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

Tarihi alanlar korundu

Conkbayırı mevkiinde incelemelerde bulunan Kaşdemir, yangının tarihi alanlara zarar vermediğini belirterek, "Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk heykeli ve Yeni Zelanda Anıtı gibi önemli yapılar yangından etkilenmedi. Orman Genel Müdürlüğü ve diğer devlet kurumları ile iş birliği içinde bölgenin eski doğal haline dönmesi için çalışmalara hemen başlayacağız" dedi.

Yangının sona erdiğini ancak düşük nem, yoğun rüzgar ve artan sıcaklıkların gelecekte benzer tehlikeler yaratabileceğini belirten Kaşdemir, ziyaretçilere ve bölge halkına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ziyaretçi alanları ve gelecek planlamaları

Kaşdemir, yangının etkilediği bölgelerden olan Conkbayırı ve 57. Alay hattının ziyarete kapatıldığını, ancak Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi gibi diğer bölgelerin ziyaretçilere açık olduğunu belirtti. Bölgenin eski haline kavuşturulması için hızlıca gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Kaşdemir, yangın sonrası alanın tekrar ziyarete açılması için çalışmalara hız verileceğini vurguladı.