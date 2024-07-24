Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Bölgesel UMKE Ağır İklim Çadırı Eğitimi kapsamında düzenlenen programa katıldı. Eğitimler, UMKE Seyyar Sahra Hastanesi alanında 12 ilin katılımıyla sekiz gündür sürüyor.

Sahra hastanelerinin önemi

Op. Dr. Gökhan Baştürk, sahra hastanelerinin afet durumlarında kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmesi açısından kritik rol oynadığını belirtti. Bu hastanelerin acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane gibi tam donanımlı birimleriyle 24 saat hizmet verebildiğini vurguladı. Baştürk, bu önemli çalışmada emeği geçen UMKE personeline teşekkür etti.

Eğitimlerin içeriği

Eğitimler sırasında katılımcılar, sahra hastanesi kurulum ve işleyişi konusunda kapsamlı bilgi ve deneyim kazandılar. Ayrıca ağır iklim şartlarına uygun çadırların kullanımı ve acil durum müdahaleleri konularında pratik yapma fırsatı buldular. Bu tür eğitimler, UMKE personelinin zorlu şartlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerini geliştiriyor.

Bölgesel Sağlık Kapasitesinin artırılması

Çanakkale’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu eğitim programı, bölgesel sağlık kapasitesinin artırılması ve afetlere daha etkin yanıt verilebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Op. Dr. Gökhan Baştürk, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve sağlık hizmetlerinin her koşulda kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Eğitim programına 12 ilden gelen sağlık personeli katıldı. Bu eğitimler, bölgeler arası işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırarak ulusal sağlık sisteminin dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor. Çanakkale’de yürütülen bu önemli çalışmaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürler sunuldu.