Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmen operasyonunda 1’i çocuk olmak üzere toplam 20 kişiyi yakaladı.

Denizde kaçış planı başarısız oldu

Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgedeki kaçak göçmen hareketliliğine dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, hızla olay yerine sevk edilerek denizde seyir halindeki lastik botu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-8’ tarafından durdurulan botta 1’i çocuk olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.