Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenler tespit edildi. Olayın ardından bölgeye ekip sevk edildi ve Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-8’ tarafından lastik bot hareket halindeyken durduruldu.

Teslim edildiler

Yapılan operasyonda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.