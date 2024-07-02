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Kaçan şüpheliler ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanmıştı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

GÜNCELLEME - Kütahya'daki çifte cinayetin zanlısı, annesi ve üvey babasını öldürdüğünü itiraf etti

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Kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) ile M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) kardeşler arasında çıkan tartışmada Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde, 29 Haziran'da çıkan kavgada kahvehane işletmecisi Alp Avcı'nın (24) öldürülmesi olayına ilişkin M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kahvehane işleten gencin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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