Çanakkale’de UEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Bayramiç, Gelibolu, Merkez ve Yenice ilçelerinde yapılacak kesintiler, belirli saatler arasında gerçekleşecek ve vatandaşları etkileyebilir. UEDAŞ, kesinti süresince alınması gereken önlemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatler

UEDAŞ’ın duyurusuna göre, Ayvacık, Biga, Çan, Lapseki, Merkez ve Yenice ilçelerinde 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin saat aralıkları şu şekildedir:

Ayvacık: 09:00 - 17:00 arasında

Biga: 09:00 - 17:00 arasında

Çan: 09:30 - 13:30 arasında

Lapseki: 10:00 - 14:00 arasında

Merkez: 09.00 - 17.00 / 10.00 - 15.00

Yenice: 09.30 - 17.30 arasında

Bu kesintiler, elektrik hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak. Vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri alması, planlarını kesintiye göre ayarlaması öneriliyor.

Elektrik kesildiğinde dikkat edilmesi gerekenler

Buzdolabı ve dondurucu kullanımı: Elektrik kesintisi sırasında, buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını olabildiğince kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kesintinin uzun sürmesi durumunda, bozulabilecek gıdaları önceden tüketmek veya alternatif soğutma yöntemleri düşünmek gerekebilir.

Sıcaklık kontrolü: Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler bulundurun. Yaz aylarında ise, serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz. Ayrıca, ısı kaynaklarına dikkat edilmesi önemlidir.

Güvenlik önlemleri: Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanarak yangın riskini azaltabilirsiniz. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.

Kesintilerin ardından

Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihazlarınızı kontrollü bir şekilde çalıştırarak aşırı yüklenmeyi önleyin. UEDAŞ, bakım çalışmalarının ardından enerji hatlarının daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde hizmet vereceğini belirtiyor. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, UEDAŞ’ın müşteri hizmetleri hattına başvurmanız önerilir.