Çanakkale'de enerji hizmetlerinde geçici aksamalar yaşanacak. UEDAŞ, 28 Ağustos 2024 tarihinde Biga, Lapseki ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisi nedenleri

UEDAŞ, Çanakkale'nin Biga, Lapseki ve Merkez ilçelerinde 28 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştireceği planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesintiler, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılacak olup, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir.

Kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler

UEDAŞ’ın duyurusuna göre, elektrik kesintisi aşağıdaki saat aralıklarında gerçekleştirilecektir:

Biga: 09:00 - 10:00 saatleri arasında

Lapseki: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Merkez: 09:00 - 14:00 saatleri arasında

Diğer ilçelerde de benzer saat aralıklarında kesinti yaşanacak olup, tam saat bilgisi UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Alınması gereken önlemler

UEDAŞ, elektrik kesintisi sırasında vatandaşların güvenliğini sağlamak adına bazı önlemler almasını öneriyor:

Buzdolabı ve dondurucu kullanımı: Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucuların kapaklarını kapalı tutmak, içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlar. Uzun süren kesintilerde gıdaların bozulmasını önlemek için yiyeceklerin önceden tüketilmesi veya alternatif soğutma yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Turgutlu’nun kurtuluşu "Küllerinden Doğan Kasaba" oyunu ile anılacak Sıcaklık kontrolü: Kış aylarında elektrikle çalışan ısınma sistemlerinin kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler bulundurmak önemlidir. Yaz aylarında ise, doğal havalandırmayı artırmak için pencereler ve kapılar açık tutulabilir. Ayrıca, ısı kaynaklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Güvenlik önlemleri: Aydınlatma için mum kullanımı sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Mumların çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı güvenli yerlerde bulundurulması ve yanıcı maddelerden uzak kullanılması önemlidir. Elektrik geri geldiğinde, tüm cihazların güvenli bir şekilde yeniden bağlanması ve anormal durumların kontrol edilmesi önerilmektedir.

Kesintilerin ardından yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi sona erdiğinde, cihazların kontrollü bir şekilde çalıştırılması aşırı yüklenmeyi önlemek adına önem taşır. UEDAŞ, bakım çalışmalarının ardından enerji hatlarının daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde hizmet vereceğini belirtiyor. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda, UEDAŞ’ın müşteri hizmetleri hattına başvurulması öneriliyor.

UEDAŞ, Çanakkale'de gerçekleştireceği planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşayacak vatandaşları önceden bilgilendirdi. Kesintilere hazırlıklı olmak ve alınması gereken önlemleri almak, olası mağduriyetlerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıyor. UEDAŞ, enerji altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla bu tür planlı çalışmalara devam edeceğini ifade etti.