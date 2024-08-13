Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Adatepe köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında 3,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında bugün saat 16.40 sularında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İlk ihbarın yapılmasının ardından, olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangının büyümesini önlemek amacıyla müdahale etmeye başladı. 16.48’de başlayan ilk müdahalede, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

104 personel, 4 uçak, 4 helikopter...

Yangına müdahale eden ekipler, havadan 4 uçak ve 4 helikopterle destek sağlarken, karadan da 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personel görev aldı. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında toplamda 2,5 hektar orman ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışmaları, yangının daha fazla yayılmasını engelleyerek büyük bir çevresel ve ekonomik zararın önüne geçti. Zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ederken, bölgedeki soğutma ve temizlik çalışmaları da sürdürülüyor.

Yangın sonrası, bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmıştır. Orman ve ziraat arazilerinde meydana gelen zararların telafisi için devlet ve yerel yetkililer tarafından gerekli adımlar atılacaktır. Ayrıca, gelecekte benzer olayların önlenmesi için yangın öncesi ve sonrası tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.