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Sahil Güvenlik ekiplerine gelen ihbar üzerine, Ayvacık açıklarında hareket halinde olduğu belirlenen bir lastik bot durduruldu. Botta bulunan 36 göçmenden 15’i çocuk olarak kaydedildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi.

Samsun'da 15 öğrenci tavuk döner sonrası hastanelik oldu!

Samsun'da 15 öğrenci tavuk döner sonrası hastanelik oldu!

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyon sonucu 36 kaçak göçmen yakalandı.

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