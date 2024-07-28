Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi ve Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bot içerisinde 16'sı çocuk olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler teslim edildi

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durdurulan lastik botta bulunan 38 kaçak göçmen, güvenli bir şekilde bota alındı. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan göçmenler kurtarıldı. Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.