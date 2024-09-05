Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Çanakkale 5 Eylül Perşembe günü açık bir hava ve 28,8 derece sıcaklıkla güne başlayacak.

Çanakkale, Eylül ayının ilk günlerinde yaz sıcaklarının etkisini hissetmeye devam ediyor. 5 Eylül Perşembe günü şehirde sıcaklık 28,8 dereceye kadar düşecek. Açık hava ve hafif rüzgarların etkili olması beklenirken, uzmanlar öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sıcak havalarda nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguluyor.

Sıcak havalarda vücut sağlığını korumak için bazı önlemler almak önemlidir. İşte sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler:

Bol su tüketimi

Sıcak hava, vücudun hızlı bir şekilde su kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, günlük su tüketimini artırmak ve günde en az 2-3 litre su içmek önemlidir. Dehidrasyonu önlemek için özellikle su ve mineraller içeren içecekler tercih edilmelidir.

Güneşin zararlı etkilerinden korunma

Güneşin dik geldiği saatlerde (genellikle 11:00-16:00 arası) dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gereken durumlarda ise şapka, gözlük ve güneş kremi kullanarak cilt korunmalıdır. Güneşin UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak cilt yanıklarına ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin

Sıcak havalarda terlemeyi azaltmak ve vücut sıcaklığını dengelemek için pamuk gibi nefes alabilen, açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Sentetik kumaşlardan kaçınılmalı, terlemeyi önleyecek rahat giysiler seçilmelidir.

Dengeli ve hafif beslenme

Ağır, yağlı ve sindirimi zor yemeklerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine taze sebze, meyve ve hafif yemekler tüketmek, vücudun enerji seviyesini korumaya yardımcı olur. Özellikle tuz kaybını dengelemek için doğal tuz içeren yiyecekler tercih edilmelidir.

Gölge ve serin yerlerde bulunun

Aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda vakit geçirilmeli ve mümkünse klimalı ortamlarda dinlenilmelidir. Kapalı mekanlarda sıcaklık yüksekse, odaların havalandırılması önemlidir.

Hava durumunu takip edin: Gün boyu hava durumunu kontrol edin. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, beklenmedik bir yağmur veya rüzgar esintisi durumunda planlarınızı ayarlamanıza yardımcı olabilir.

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