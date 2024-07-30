Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 7,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Milyonluk vurgun engellendi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu, 2 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, toplamda piyasa değeri 7,5 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucular arasında 423,34 gram metamfetamin, 44,26 gram kokain, 61,89 gram skunk ve 246 gram sentetik kannabinoid bulunuyor. Bu uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.