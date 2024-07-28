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Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu fark etti. Bunun üzerine bölgeye hızla ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan bot içinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 8 kaçak göçmen tespit ederek yakaladı.

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