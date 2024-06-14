Arıburun İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Arıburun İlkokulu Müdürü Mehmet Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören boyunca öğrencilerin heyecanına ortak olan Vali Aktaş, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerin başarılarını kutladı ve karnelerini takdim etti.

Vali Aktaş, öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Yaz tatili sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum,” dedi.

Vali Aktaş ayrıca, eğitim-öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Vali Aktaş, yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aktaş, onlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören, öğrenci ve velilerin mutluluğu ve coşkusuyla sona erdi. Çanakkale'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yaz tatiline merhaba dedi.