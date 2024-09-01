Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırlarında yer alan İnkaya Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmaları, insanlık tarihine dair önemli bulgular sunmaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana süren kazılarda bu yıl, tarihlendirme çalışmaları ile 86 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bölgedeki ilk kazılar gerçekleştirildi. Bu kazılar, insanlık tarihinin derinliklerine ışık tutacak nitelikte.

İnsanlık Tarihine Yeni Bir Bakış Açısı

Kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, İnkaya Mağarası'nda yürütülen kazıların önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Özer, 86 bin yıl öncesine kadar uzanan insan yaşam izlerinin ortaya çıkarılmasının, Anadolu'nun insanlık tarihi açısından ne denli zengin bir geçmişe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

İnsitü Olmayan Saplı Aletler Bulundu

Bu yıl yapılan kazılarda, bölgenin tarihî önemi kadar, arkeolojik açıdan da dikkat çeken bulgular elde edildi. Kazılarda insitü (bulunduğu yerinde, yerli) olmayan ancak tarihî değer taşıyan saplı aletler bulundu. Bu aletlerin, o dönemde yaşayan insanların gündelik yaşamlarında kullandığı araçlar olabileceği düşünülüyor. Bu buluntular, o dönemin yaşam koşulları ve insanlarının yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.

Anadolu'nun Derinliklerinde İnsanlık Tarihi

Prof. Dr. Özer, İnkaya Mağarası'ndaki çalışmaların sadece Türkiye değil, dünya arkeolojisi için de büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. 86 bin yıl öncesine uzanan bu bulgular, Anadolu'nun insanlık tarihi boyunca önemli bir yaşam alanı olduğunu kanıtlar nitelikte. Gelecek kazı çalışmalarında elde edilecek bulguların, bu döneme dair daha fazla ipucu sunması bekleniyor.

İnkaya Mağarası'ndaki kazı çalışmaları, insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerine ışık tutma potansiyeli taşıyor. Çalışmaların devamı, bu zengin tarihî mirasın daha da derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacak.