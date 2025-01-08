UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Çanakkale’nin Çan, Ezine ve Merkez ilçelerinde 9 Ocak'ta planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu planlı kesintilerinin, enerji modernizasyonu için gerekli olduğu aktarıldı.

Planlı elektrik kesintisi saatleri

UEDAŞ, Çanakkale'nin Çan, Ezine ve Merkez ilçelerinde 9 Ocak 2025 tarihinde eş zamanlı olarak enerji altyapısı çalışmalarına bağlı planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintilerin yapılacağı ilçeler ve saat aralıkları şu şekildedir:

Çan: 09:00 - 12:00 saatleri arasında

Ezine: 09:00 - 16:00 saatleri arasında

Merkez: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Enerji altyapısı güçleniyor

UEDAŞ, Balıkesir genelinde yapılacak kesintilerin temel amacının enerji altyapısını güçlendirmek ve modernize etmek olduğunu açıkladı. Eskiyen enerji hatlarının yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması sayesinde uzun vadede bölgedeki elektrik dağıtımının güvenilirliği ve verimliliği artırılacak.

Bu çalışmalar sayesinde sık yaşanan elektrik kesintileri, arızalar ve enerji iletim sorunlarının azalması hedefleniyor. Böylece bölgedeki enerji arzı daha stabil hale gelecek.

Vatandaşlar için alınacak önlemler

UEDAŞ, kesinti süresi boyunca vatandaşların elektrikli cihazlarını güvenlik amacıyla kapalı tutmalarını öneriyor. Ayrıca, kesinti sürecinde dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. UEDAŞ yetkilileri, çalışmaların ardından bölge halkına daha kaliteli ve kesintisiz bir enerji hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Elektrik kesintileri sırasında olumsuz etkilenmemek adına vatandaşların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Elektronik cihazları koruma: Bilgisayar, televizyon gibi hassas elektronik cihazların fişlerini prizden çekmek, ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazları koruyacaktır.

Alternatif aydınlatma hazırlığı: Kesinti saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır.

Gıda güvenliği: Buzdolabı ve derin dondurucuların kapakları mümkün olduğunca kapalı tutulmalı, gıda maddelerinin bozulmasını önlemek için soğuk hava kaybı minimize edilmelidir.

Mobil cihazlar: Telefon ve tabletlerin şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı, acil durumlarda iletişim sağlayabilmek için bu cihazlar kesinti öncesinde tamamen şarj edilmelidir.

UEDAŞ’tan güncel bilgilere ulaşım

Kesinti saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, vatandaşların UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, UEDAŞ müşteri hizmetleri de bu süreçte vatandaşlara destek sağlayacaktır.