Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulama tekniklerini yaygınlaştırarak tarımda verimliliği artırma, sağlıklı içme suyu temin etme ve taşkın risklerini azaltma hedefiyle çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Bayramiç Karaköy Barajı da bu kapsamda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Baraj çalışmalarında son durum

Çanakkale ve ilçelerinde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çanakkale Bayramiç Karaköy Barajı'nda yürütülen çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Balta, barajın tamamlanmasıyla depolanacak su ile 9.380 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

İnşaat çalışmalarında kaydedilen ilerleme

Barajın ulaşım yollarının %100'ü, dipsavak yapısı tamamlanmış durumda. Gövde dolgu imalatının %85'inin tamamlandığını ifade eden Balta, barajın tüm ünitelerinin %59'unun bitirildiğini söyledi. Kalan dolusavak ve vana odası ünitelerinin inşaat çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti.

Ekonomik ve tarımsal katkılar

Genel Müdür Balta, temelden yüksekliği 39,30 metre olan ve su depolama kapasitesi 3 milyon 825 bin m³ olarak planlanan Çanakkale Bayramiç Karaköy Barajı'nın tamamlanması ile 2024 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 70 milyon 350 bin TL katkı sağlamasının hedeflendiğini açıkladı.

"Çanakkale'deki tarım arazilerinin sulanması, hem tarımsal üretimin artmasına hem de bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacak" diyen Balta, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damla suyun değerli olduğunu vurguladı.