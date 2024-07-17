Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen ve Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip olan "Bayramiç beyazı" nektarinden bu sezon 20 bin ton üretim bekleniyor. Bayramiç beyazı, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen endemik bir meyve olup, erkenci, orta ve geç olmak üzere üç farklı dönemde hasat edilmektedir.

Bayramiç beyazı meyvesi

Bayramiç beyazı, 2013 yılında Bayramiç Ziraat Odası'nın başvurusu ile Coğrafi İşaret tescili almış ve 2016 yılında dört çeşit fidan tescili gerçekleştirilmiştir. Beş yıl önce ise Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuşarak uluslararası alanda da tanınmıştır.

Kazdağları'nın benzersiz iklimi ve toprağı sayesinde yetişen Bayramiç beyazı, renk, tat, koku ve aroma açısından diğer nektarin çeşitlerinden farklılık göstermektedir. Ayrıca, uzun süre dayanıklılığı ile de dikkat çekmektedir. Bu özellikleri sayesinde Bayramiç beyazı, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki hallere gönderilerek tüketicilere ulaştırılmaktadır.

AB Coğrafi İşaret tescilli

AB Coğrafi İşaret tescilli iki üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ilçede Bayramiç beyazı, elma, kiraz ve zeytin üretimi yapan çiftçi Ersin Karaca'yı ziyaret ederek, Bayramiç beyazının hasat ve boylama işlemlerine eşlik etti.

Bu sezon 20 bin ton üretim beklenen Bayramiç beyazı, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki tüketicilerin sofralarına ulaşacak. Kazdağları'nın bu endemik meyvesi, sahip olduğu tescillerle hem yerel hem de uluslararası pazarda adından söz ettirmeye devam ediyor.