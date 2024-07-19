Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Çanakkal Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye dört uçak, bir helikopter, sekiz arazöz, üç su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İki gün önce bir yangın daha çıkmıştı

17 Haziran'da da Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangında zarar göre Amir Karanfil'e ait ahırdaki büyükbaş hayvanlardan ikisi telef olmuş, 600 balya yonca yanmıştı.