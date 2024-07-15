Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü civarında başlayan orman yangını, hızla yayılarak bölgeyi tehdit ediyor. Yangın ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele veriyor.

Yangın detayları

Bayramiç Barajı'nın yakınlarında Saraycık köyü civarında başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümesini engellemek ve kontrol altına almak amacıyla hızla harekete geçti.

Müdahale çalışmaları

Yangına müdahale eden ekipler, hem havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle hem de karadan itfaiye araçları ve personeliyle yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgedeki zorlu şartlara rağmen, yangının kontrol altına alınması için büyük bir çaba sarf ediliyor.

Yangının nedeni belirsiz

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.