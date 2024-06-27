Çanakkale Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçlarını Özgürlük Parkı ve Barış Kafe'de kurulan dev ekranla destekledi.
Muharrem Erkek'den tebrik mesajı
Almanya'da düzenlenen turnuvada son grup maçında Çekya ile karşılaşan Milli Takım, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 2. tura yükseldi. Belediye Başkanı Muharrem Erkek de vatandaşlarla birlikte dev ekran karşısında heyecanla maçı izledi ve galibiyeti büyük sevinçle karşıladı. Başkan Erkek, Milli Takım oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederken, şampiyonadaki başarılarının devamını diledi.
Editör: Hatice Köylü