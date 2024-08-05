Olay, 2 Ağustos 2024 tarihinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki İzzet Ö., eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. ile şiddetli bir tartışmaya girdi. Tartışma sırasında İzzet Ö., eşine silah doğrulttu. Bunun üzerine, kızı S.B.Ö., abisi Enes Ö.’yü arayarak babasının annesini öldürmekle tehdit ettiğini bildirdi.

Şüphelinin müdahalesi

Hızla olay yerine gelen Enes Ö., babasının tehditlerine karşılık olarak silahını kullanarak İzzet Ö.’yü vurdu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan İzzet Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cezaevine gönderildi

Polis, Enes Ö.’yü gözaltına aldı ve emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk etti. Çanakkale Savcılığı’nda yapılan sorgunun ardından, şüpheli Enes Ö., Çanakkale Adliyesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, Enes Ö.'yü tutuklama talebiyle cezaevine gönderdi.