Çanakkale'de Baraj Ve Göletler Balıklandırılıyor

'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Çanakkale'nin içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı, 250 bin yavru sazanla buluşturuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, baraja bırakılan balıklar bölgedeki su ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerden anlamlı katılım

Etkinliğe katılan öğrenciler, isim verdikleri yavru sazanları bardaklarla Atikhisar Barajı'na bırakarak su kaynaklarının korunmasına destek verdi. Bu anlamlı katılım, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve su ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden açıklama

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, Edirne İpsala'da bulunan su ürünleri yetiştirme istasyonunda üretilen balıkların Marmara Bölgesi'ndeki birçok ile gönderildiğini belirtti. Çanakkale'ye de bu istasyondan 1 milyon 750 bin yavru sazan getirildiğini ifade eden Türkarslan, "Çanakkale genelinde bu balıklandırmayı yapıyoruz. Bu projeyle su kaynaklarımızı zenginleştiriyor ve koruma altına alıyoruz" dedi.