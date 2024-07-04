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Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

Olay yerinde yapılan incelemede İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya arasında eğitim alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Maarif Vakfı ile Zambiya arasında eğitim alanında mutabakat zaptı imzalandı

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

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