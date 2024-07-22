Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Caz Geceleri, Şenay Lambaoğlu'nun muhteşem performansıyla Özgürlük Parkı'nda müzikseverlerle buluşarak sona erdi.

Şenay Lambaoğlu büyüledi

Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği Caz Geceleri, Şenay Lambaoğlu'nun unutulmaz performansıyla sona erdi. Özgürlük Parkı'nda gerçekleşen son konser, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü. Lambaoğlu'nun etkileyici sahne performansı, izleyicileri adeta büyüledi ve geceyi unutulmaz anlarla doldurdu.

Keyifli dakikalar

Şenay Lambaoğlu, caz severlere keyifli dakikalar yaşattı. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. Lambaoğlu'nun performansı, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Caz geceleri

Caz Geceleri, Çanakkale'nin kültürel yaşamını zenginleştiren ve müzikseverler için keyifli anlar sunan bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü. Birçok sanatçının sahne aldığı etkinlik, kentte caz müziğine olan ilgiyi artırdı.