Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak önce makilik alana, ardından da ormanlık alana sıçradı. Yangının yayılması üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale ediyor.

Spot: Ezine'de çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Yangının nasıl başladığı ve müdahale çalışmalarının detayları merakla bekleniyor.