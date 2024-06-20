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Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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