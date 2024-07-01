Çanakkale'de, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve ulusal bağımsızlığın simgesi Kabotaj Kanunu'nun önemi vurgulandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda tören

Çanakkale'de "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okuttu.

Kabotaj Kanunu'nun tarihsel önemi

Konuşmasında Kabotaj Kanunu'nun tarihsel önemine değinen Biçici, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, ulusal bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir mihenk taşıdır. Bu kanunla deniz ve limanlardaki ticaret hakkı yeniden düzenlenmiş, yabancıların elinde bulunan kara sularındaki ticaret ve seyrüsefer hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir," dedi.

Denize dönen yüzler

Biçici, denizciliğin ulusal ekonomiye katkısını vurgulayarak, "Bu itibarla denize dönen her yüzün ve gönlün bu ülke için kazanç olması adına Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bütün halkımızla beraber kutlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Çanakkale halkı, Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutladı ve denizciliğin Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına olan katkısını bir kez daha hatırladı. Tören, ulusal bağımsızlığın ve denizciliğin önemini vurgulayan bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.