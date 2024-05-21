Balabanlı köyü Sivrice Koyu mevkiinde gerçekleşen olayda, Azerbaycan uyruklu bir sürücü denetimi kaybederek panelvan aracıyla denize sürüklendi.

22 ACD 667 plakalı minibüsün denize düşmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Neyse ki, deniz kenarının sığ olması sayesinde araç tamamen suya gömülmedi ve sürücüye ciddi bir zarar gelmedi.

Önemli bir durumun olmadığı öğrenildi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Şans eseri, sürücünün hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, kazanın etkisiyle hafif yaralar aldığı öğrenildi. Kazada, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araç vinç yardımıyla karaya çekilerek daha fazla zararın önüne geçildi.

Bu olay, bölgede yaşayanların dikkatini çekerken, deniz kenarındaki güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirtti.