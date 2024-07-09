DİSK Emekli-Sen Çanakkale Şube Yönetimi, emeklilerin sorunlarına dikkat çekmek için bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar ve yaşanan haksızlıklar sert bir dille eleştirildi.

Enflasyon ve zam oranları

Açıklamada, TÜİK'in Ocak-Haziran 2024 dönemi için açıkladığı %24,73’lük enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. DİSK-AR’ın araştırmalarına göre, emeklilerin gıda enflasyonunun %93,9 olduğu belirtildi. Açıklamada, resmi enflasyon oranlarının emeklilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

Gerçeklikten uzak zamlar

Açıklamada, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam yapılacağı açıklandı. Ancak bu zam oranlarının emeklilerin geçim derdine çare olamayacağı, aksine ucuz ekmek kuyruklarını daha da uzatacağı ifade edildi. Emekliler, bu durumu kabul etmeyerek erken seçim çağrısında bulundu.

"Bizleri yaşarken öldürüyorlar"

Emekliler, iktidarın politikalarını eleştirerek, "Bizleri yaşarken öldüren bu iktidara sesleniyoruz" dedi. Açıklamada, emeklilerin haklarını savunmak için örgütlü mücadeleyi büyüteceklerini ve insan onuruna yakışır bir emeklilik için erken seçim talep etmeye devam edeceklerini belirttiler.

Halkın sofrasına ekmek

DİSK Emekli-Sen, "Başka çare yok, halk ekmeksiz kalacak" diyenlere karşı, "Halkın ekmeği halkın sofrasında kalacak! Çare halk olacak, gidecek olan siz!" diyerek iktidara seslendi. Emekliler, aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik ve huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrısını yineledi.