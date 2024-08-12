Çanakkale Okuma Kulübü, edebiyat meraklılarını her ay düzenlediği okuma etkinlikleriyle bir araya getirerek, kitaplar üzerine derinlemesine sohbetler yapıyor.

Ayın kitabı ve etkinlikler

Çanakkale Okuma Kulübü, her ayın ilk Cumartesi günü düzenlediği etkinliklerde bir araya gelerek belirledikleri bir kitabı tartışıyor. Etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi'nde saat 13.00'te başlıyor. Kulüp üyeleri, kitapların edebi ve tematik yönlerini derinlemesine inceleyerek, düşüncelerini paylaşıyor.

Nutuk okumaları devam ediyor

Kulüp üyeleri ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserini okuyarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dair derinlemesine bir anlayış kazanmayı amaçlıyor. Bu okumalar, kulübün tarih bilincini artırmaya yönelik düzenlediği önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Çanakkale Okuma Kulübü, önümüzdeki Eylül ayının ilk Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlik için tüm edebiyat severleri Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'ne davet ediyor. Kulüp, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan kütüphane yönetimine teşekkürlerini iletti.