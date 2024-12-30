Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Yenice-Çan yolu üzerinde meydana geldi. Erol Kaymak (56) idaresindeki 17 GC 978 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz Güney yönetimindeki 53 ABK 036 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kaymak’ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada, otomobil sürücüsü Erol Kaymak ile hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan Kaymak, Çan Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Yenice Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.