Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün akşam meydana gelen korkunç trafik kazasında, bir otomobil mısır tarlasına uçtu. Kaza sonucu araç sürücüsü Ünzile Alacaoğlu (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan annesi Gülten Yalçıntepe (60) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Bayramiç’ten Ezine’ye seyir halinde olan Ünzile Alacaoğlu yönetimindeki otomobil, Kızılköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sulama kanalı üzerinden geçen araç, hızla mısır tarlasına uçtu. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Anne ve kızı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünzile Alacaoğlu’nun kaza sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta yolcu olarak bulunan annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Yalçıntepe de kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri kazanın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.