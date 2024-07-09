Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Yıldıray Şen (43), kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın detayları

Bayramiç'ten Kutluoba köyüne giden Yıldıray Şen'in kullandığı 17 TP 941 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza, yol kenarından geçen diğer sürücülerin durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

Hastaneye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında kask takmadığı belirlenen Yıldıray Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan Şen, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.