Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyünde üzücü bir traktör kazası yaşandı. 35 yaşındaki Cengiz Yaman, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Talihsiz kaza Sazlı köyünde meydana geldi

Kaza, Sazlı köyünde meydana geldi. Cengiz Yaman, köy meydanına gitmek için yakınının tarlasından yola çıktığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kaza yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Yaman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı olayda, Cengiz Yaman'ın köy meydanına gitmek için çıktığı yolda talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmesi, köy halkını yasa boğdu. Kazanın meydana geldiği bölgede incelemeler devam ediyor.