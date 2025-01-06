Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, Çanakkale'deki bazı feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında iptaller

Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlerden, Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan ise 07.00 ve 11.00 seferleri yapılmaya devam edecek. Ancak Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise 13.00 ve 17.00 seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Geyikli-Bozcada hattındaki iptaller

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada’dan 07.00 ve 10.00, Geyikli’den 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacak. Fakat Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada’dan ise 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.