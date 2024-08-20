Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda sürdürülen arkeolojik kazılar, 1500 yıllık konutların ortaya çıkarılmasıyla büyük bir keşfe sahne oluyor. Bu kazılar, Geç Antik Çağ’a dair önemli bilgiler sunarak Anadolu'nun tarihine ışık tutacak.

Devam eden kazılarda büyük keşif

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yer alan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 1980 yılından bu yana devam eden arkeolojik kazılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığındaki 15 kişilik bir ekip tarafından sürdürülüyor. Bu yılki kazılarda Roma dönemine ait 1500 yıllık konutlar gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Kaplan, bu keşfin Anadolu'nun Geç Antik Çağı'nı daha da aydınlatacağını belirtti.

"Anadolu'nun geç Antik Çağı aydınlanıyor"

Doç. Dr. Davut Kaplan, yapılan kazılar sonucunda Smintheion'da Neolitik, Kalkolitik ve Klasik dönemlere dair önemli buluntular elde edildiğini belirtti. Kaplan, "Ancak bu yıl, Roma dönemine ait konutların bulunması, Hristiyan Roma dönemine geçişin izlerini taşıyan bir kasabanın ortaya çıkmasını sağladı" dedi. Bu yeni keşif, bölgedeki pagan kültürünün izlerinin silinmesi ve Hristiyan Roma döneminin etkilerinin daha belirgin hale gelmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Hristiyan Roma'nın izleri

Kazıların devam ettiği bu alanda, Roma İmparatorluk Çağı'nın son evresi olan Geç Antik Çağ'a dair önemli ipuçları elde ediliyor. Doç. Dr. Kaplan, "Hristiyan Roma döneminde, Apollon Smintheus Tapınağı'na inanmayan tek tanrıya inanan bir toplumun bu bölgede varlık göstermesi, pagan kültürünün izlerinin silindiğini gösteriyor. Bu dönemde tapınağın yağmalandığını ve taşlarının ev yapımında kullanıldığını tespit ettik" diye ekledi.