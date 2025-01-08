Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında kent genelinde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. Bu operasyonlar neticesinde 156 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu operasyonlar, kentin uyuşturucu ile mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele konusundaki kararlılığını bu operasyonlarla bir kez daha göstermiş oldu.