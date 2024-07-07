Çanakkale'de Gıda Denetimleri Sürüyor

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turizm sektöründe vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Gıda Kontrol Görevlileri Geyikli beldesinde TAPDK ve hijyen denetimlerinde bulundu.

Hijyen ve güvenlik ön planda

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle turistik bölgelerde gıda güvenliğini sağlamak için düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Gıda Kontrol Görevlileri, Geyikli beldesindeki işletmelerde TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) lisansları ve hijyen koşullarını kontrol ederek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyor.

Turizm sektöründe standartlar yükseltiliyor

Denetimlerin amacı, turizm sezonunda artan nüfus ve yoğunluk nedeniyle gıda güvenliği standartlarını korumak ve yükseltmek. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu denetimlerin turistik işletmelerin hijyen standartlarına uygun çalışmasını sağlamak ve turistlere güvenli bir deneyim sunmak için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

İşletmelerin sorumluluğu

Gıda işletmeleri, TAPDK lisanslarına ve hijyen yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet göstermek zorunda. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, eksiklikler tespit edilirse işletmelere gerekli uyarılar yapılmakta ve belirli bir süre içinde eksikliklerin giderilmesi istenmektedir. Aksi takdirde yasal işlemler başlatılmaktadır.