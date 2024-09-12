Çanakkale'de gerçekleştirilen büyük çaplı bir göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı ve 21 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik önemli bir müdahale gerçekleştirildi.

Göçmenler ve şüpheliler

Operasyon sırasında, 2 Afganistan, 8 Filistin ve 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alınan E.Ş., H.S. ve F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, operasyonda kullanılan araçlar ve çeşitli kaçakçılık malzemeleri de ele geçirildi.

Göçmenler teslim edildi

Operasyonda, 5 bin TL nakit para, 2 araç, el hava pompası, 8 can yeleği ve 6 şambrele ele geçirildi. Yakalanan 21 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.