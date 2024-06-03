Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Düzenlenen operasyonda, bir araçta saklanmış 4 Afgan göçmen bulundu. Araçta ayrıca 4 can yeleği, 6 şambrel ve 10 bin TL ele geçirildi. İnşaat işçisi olduğu belirlenen F.D. isimli şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.